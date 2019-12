Acontece Patinadores de gelo estrelam desfile do 34° Natal Luz

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Foto: Cleiton Thiele

Por mais um ano, o Snowland é um dos patrocinadores oficiais do Natal Luz de Gramado. Além de patrocinar o evento – que é um dos mais esperados pelos turistas que visitam a cidade – o Parque também marca presença no desfile natalino “A Magia do Noel”, que acontece às quintas-feiras e aos domingos, às 21h, no ExpoGramado.

O espetáculo, que tem assinatura do diretor artístico Davi Souza, conta com três momentos distintos. Inicia com o símbolo maior do Natal, o nascimento do menino Jesus, na sequência acontece a Parada de Natal Circense, com mais de trinta artistas, entre músicos, acrobatas, malabaristas e palhaços, e, no final, é desenvolvido todo na figura do Papai Noel, desde seu surgimento como São Nicolau até a figura tradicional que se conhece atualmente.

O Snowland participa da “Parada de Natal Circense”, com um carro alegórico que traz o personagem Yeti, mais conhecido como Adorável Homem das Neves, e dois patinadores artísticos, que apresentam uma coreografia natalina feita especialmente para a ocasião pela patinadora profissional Deborah Vale Bell e pelo diretor artístico de patinação do Parque, Edu Garcia. “O Natal é uma época de magia e encantamento. O Snowland não poderia ficar de fora de um dos principais eventos do Brasil, pois também trabalhamos com esses sentimentos nas pessoas”, avalia o diretor executivo, Paulo Mentone.

