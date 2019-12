Acontece Pátio Eberle se consolida como um espaço múltiplo e democrático em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Foto: Léo Hendges

Renovado e adequado aos novos tempos, o complexo que abrigou a antiga metalúrgica Abramo Eberle, batizado de Pátio Eberle, deu nova vida às Ruas Sinimbu, Borges de Medeiros e Os 18 do Forte. Após um minucioso processo de revitalização da área, proporciona várias opções de comércio, serviços, ensino, áreas corporativas, espaços para eventos e estacionamento.

O interior do empreendimento, na casa onde funcionava a mecânica da metalúrgica, prédio de alvenaria mais antigo de todo complexo, tem sido palco de importantes encontros culturais e de entretenimento da cidade. Ainda nesta semana, nos dias 13 e 14 de dezembro, acontece o evento Cidades em Transformação, que tem como objetivo compartilhar conteúdos e fomentar iniciativas inovadoras para vencer os desafios urbanos. Os workshops, palestras e debates com especialistas em urbanismo de países ibero-americanos fecham a segunda fase do projeto Viva São Pelegrino. O encontro é promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional – IDEMER, Rede Cires e coletivo Vivacidade.

O Pátio Eberle também recebeu recentemente o TEDx Exposição, que abordou o tema “Essencialmente Humano” e trouxe 13 speakers para “expor, sem filtros” suas histórias e reflexões. Além disso, aconteceram quatro edições do Le Marché Chic, evento organizado por Luciana Alberti, que reúne expositores de moda, arte, decoração e bem-estar com suas marcas autorais, promovendo o empreendedorismo criativo e handmade, foram realizadas no local em 2019. O último do ano aconteceu nos dias 07 e 08 de dezembro com apresentação da Orquestra Jovem do Projeto Mais Música que, em parceria com a Fundação Marcopolo, oferece atividades musicais gratuitas para jovens da comunidade. Para a chegada do Natal, a fachada do edifício ícone, na Rua Sinimbu, ganhou iluminação especial com um pinheiro de luzes em toda a altura da torre central, que chama atenção de quem passa por ali.

O local contribui para fazer a economia da cidade girar. Lojas especializadas em moda íntima, feminina, infantil, jeans, brinquedos e material escolar, ótica e joalheria, artigos esportivos e acessórios para celular, que, somadas à conveniência do estacionamento rotativo e facilidade de acesso ao transporte público, se tornam uma opção certeira para as compras dos caxienses. Durante o mês de dezembro, lojistas e estacionamento oferecem horário diferenciado de funcionamento, com atendimento também aos domingos em três datas: 08 (já ocorrido), 15 e 22.

O executivo da GCI Investimentos, empresa proprietária da área, João Luiz Michelin, diz que a área bruta locável de lojas e áreas corporativas é de mais de 8 mil metros quadrados e que a ocupação atual é de 90%. “Nos próximos meses, um salão de beleza, com proposta inovadora na cidade, entrará em funcionamento na Rua Os 18 do Forte, assim restará apenas uma loja para locação e o último andar do Edifício Abramo Eberle, onde era o salão nobre da antiga metalúrgica”, pontua.

Estratégia de Wayfinding

Para o próximo ano, a administração prevê melhorias que vão proporcionar uma experiência ainda mais agradável, como a execução do projeto de wayfinding encabeçado pelo estúdio criativo /STUDIOMDA e que tem como objetivo simplificar a circulação do público nos espaços. “Nosso desafio é apresentar para a cidade esse empreendimento multifuncional, convidando o público a entrar e conhecê-lo. O sistema de sinalização irá guiar e encorajar as pessoas a circular com segurança e autonomia pelos prédios e pátios internos, comunicando os valores e posicionamento do local e contribuindo profundamente para a construção física, social e cultural do Pátio Eberle”, explica a diretora executiva do estúdio, Luciana Mattiello.

Com mais de 25 anos de atuação, o /STUDIOMDA possui escritórios no Brasil e na Bélgica e desenvolve projetos de circulação em ambientes complexos criando estratégias de sinalização para diversos tipos de empreendimentos, como hospitais, museus, shopping centers, parques, universidades, estádios de futebol, hotéis, entre outros.

História preservada

O resgate da história do local também será uma das ações para 2020. Com curadoria de conteúdo do jornalista Rodrigo Lopes, os caminhos de dentro do empreendimento serão preenchidos com memórias, fotos e referências do antigo espaço, destacando seu valor histórico e arquitetônico.

Posicionamento de marca

Para desenvolver o conceito da marca e a identidade visual, o Pátio Eberle conta com a assessoria do estúdio criativo Túnel Plus, de Caxias do Sul, que resgatou detalhes históricos do local para inspirar suas ideias. “Vamos propor um conteúdo que ressignifica a história do lugar na memória afetiva dos caxienses, pois um importante legado arquitetônico permanece no coração da cidade”, destaca Valéria Alberti, diretora de atendimento da Túnel.

