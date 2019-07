Patrick comemora retorno ao profissional e cita conversa com mais experientes

*Valéria Possamai

Promovido recentemente ao profissional, o jovem Patrick citou o bate-papo que vem tendo com os companheiros mais experientes para se adaptar ao time principal. O meia de 20 anos já atuou em duas partidas pelo Campeonato Brasileiro desta temporada.

“Os jogadores mais velhos sempre passam tranquilidade. Nos deixam tranquilos para que a gente chegue e execute tudo que era feito na base. Converso bastante com o Léo Moura e com os jovens que recém subiram da base. Me deixa muito feliz saber que temos pessoas que só querem o nosso bem e procuram sempre nos ajudar”, declarou .

De volta aos trabalhos no CT Luiz Carvalho neste final de semana, o meia destacou a importância da temporada de treinos para ganhar espaço entre os profissionais: “Essa inter-temporada foi muito boa pra mim e para todo grupo. Trabalhei forte e vou seguir focado para aproveitar as oportunidades. Estive fora, mas estou feliz de estar de volta.”

O jovem citou ainda a possibilidade de atuar na função pelo lado esquerdo de ataque, posição de Everton, que está com a Seleção Brasileira. “Everton vem numa crescente muito boa. É um craque, ídolo da nação brasileira. Se eu jogar na função dele, vou procurar aproveitar, tentar trabalhar forte pra ir bem.”

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

