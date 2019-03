Paul McCartney chora no último show de São Paulo

O jornalista Julio Maria, do jornal O Estado de S. Paulo, relatou que Paul McCartney se emocionou e chorou ao tocar a música “Let ‘Em In” durante seu último show em São Paulo, na quarta-feira (27). “Algo fez Paul se emocionar de verdade neste momento. Ele tocou com lágrimas, olhando para seus músicos com ternura e deixando a voz falhar pela emoção”, disse sua resenha sobre o show.

Deixe seu comentário: