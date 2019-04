Paul McCartney decepcionado com Michael Jackson

Em entrevista para a Rádio Futuro, no Chile, o ex-beatle, Paul McCartney admitiu que não fazia ideia do “lado sombrio” de Michael Jackson após assistir o recente documentário Deixando Neverland. O artista comentou: “Obviamente, Michael era um ótimo cantor, um grande artista e um ótimo dançarino. Por anos nós amamos isso. Ninguém sabia desse outro lado que é mostrado no filme”.

