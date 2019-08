O Espetáculo infantil Alice – Além da Toca do Coelho será apresentado de 10 a 25 de agosto, nas sextas-feiras às 15h, sábados e domingos às 16h, no Teatro Renascença, em Porto Alegre. Os ingressos custam R$30 inteira e R$15 meia-entrada, podendo ser adquiridos na bilheteria do local uma hora antes do evento.

