O prefeito em exercício Gustavo Paim recebeu, na manhã desta terça-feira (30), no Paço Municipal, em Porto Alegre, 1.100 peças de roupas e calçados do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre. O presidente da entidade, Paulo Kruse, fez a entrega disse que as doações são uma forma de os lojistas retribuírem à comunidade através de ações tão importantes como esta.

Deixe seu comentário: