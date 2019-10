O projeto de concessão de rodovias do litoral paulista e da Mogi-Bertioga poderá ter quatro praças de pedágio. Nos trechos duplicados, a tarifa custará cerca de R$ 0,15 por quilômetro, e nas pistas simples, R$ 0,11, de acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).