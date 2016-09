Pedestre morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Porto Alegre

Um homem morreu atropelado na madrugada deste domingo (04) na rua Ramiro Barcelos, entre a São Carlos e a Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, por volta das 3h. O motorista fugiu sem prestar socorro. A via teve bloqueio parcial durante atendimento da ocorrência. Não foi encontrado documentos junto à vítima. Imagens de câmeras de monitoramento estão sendo analisadas para buscar a identificação do condutor responsável pela morte do pedestre.

