Pedro Geromel e Loivo serão eternizados na Calçada da Fama do Grêmio

Um dos melhores zagueiros da história do Grêmio e o “Coração de Leão” serão homenageados e eternizados na Calçada da Fama da Arena do Grêmio. Pedro Geromel e Loivo colocarão seus pés no espaço de estrelas do clube durante um evento que deverá ocorrer em setembro, durante a programação oficial dos 116 anos do Tricolor.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (15), durante uma sessão extraordinária do Conselho Deliberativo do Grêmio, no Auditório da Arena.

O Grêmio foi o primeiro clube do Brasil a criar a Calçada da Fama, em 1996. Desde lá, 44 ídolos gremistas deixaram suas marcas eternizadas no cimento. Atualmente, ela se encontra na esplanada da Arena, em frente ao Museu Hermínio Bittencourt.

Melhorias e investimentos

A sessão do Conselho começou com uma apresentação da Comissão de Patrimônio que destacou o legado que a Copa América deixou, principalmente no CT Luiz Carvalho, como a nova área elevada para imprensa, junto aos campos, além da melhoria do sinal de internet na Arena. Também foram citados os investimentos que o Tricolor vem fazendo na modernização do CT Hélio Dourado e da Residência Esportiva.

