Pedro Scooby grava filhos cantando Anitta e Luana Piovani desabafa: “Merda de separação que emburrece o outro”

Pedro Scooby, novo namorado de Anitta, está passando uns dias com os filhos em Portugal e teve que se explicar nos stories sobre ter filmado as crianças ao som da música “Onda Diferente”, parceria da namorada com Ludmilla. “Eles amam música brasileira”, afirmou o surfista.

Em seus stories, Luana compartilhou vídeos em que fala “não sei o que fazer. Não adianta conversar. Falar com a parede. Realmente não sei o que fazer”, e completa escrevendo “separação que emburrece o outro”, indicando indiretas para o ex-marido. Mais tarde, Luana compartilhou outro vídeo, dizendo que recebeu uma mensagem de um amigo que acalmou seu coração. “Ele tem razão. Quem educa sou eu”, disparou a atriz.

