Pela 13ª vez seguida, mercado reduz projeção de crescimento do PIB em 2019

Mercado financeiro continua reduzindo a estimativa de crescimento da economia e pela 13ª vez seguida cai a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – neste ano. Desta vez, a estimativa foi reduzida de 1,24% para 1,23%. Para 2020, a projeção foi mantida em 2,50%, assim como para 2021 e 2022. Os números são do Boletim Focus, publicação elaborada todas as semanas pelo Banco Central.

A estimativa de inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi mantida em 4,07% este ano, em 4%, em 2020, e em 3,75%, em 2021 e 2022.

