Pela primeira vez, o Facebook contratou um executivo para cuidar do WhatsApp no Brasil

O Facebook contratou um diretor de políticas públicas para aplicativos de mensagens na América Latina, o que inclui WhatsApp e Messenger, que ficará baseado em São Paulo.

Uma das grandes críticas ao WhatsApp era de que a empresa americana não tinha nenhum representante oficial no Brasil, que é o segundo maior mercado do aplicativo de mensagens, com cerca de 130 milhões de usuários.

O maior mercado do WhatsApp é a Índia, onde há cerca de 400 milhões de usuários. Lá, no entanto, a empresa anunciou no fim do ano passado um escritório, e designou Abhijit Bose como diretor.

O Brasil continua sem ter um diretor de WhatsApp no país, o que dificulta, por exemplo, acionar judicialmente a companhia. Por não ser funcionário do WhatsApp, e sim do Facebook, o novo diretor não pode ser considerado um representante legal.

O chileno Pablo Bello será responsável por trabalhar com governos, parlamentares e sociedade civil na América Latina “sobre a visão do Facebook para plataformas de comunicação centradas em privacidade”, segundo a nota divulgada.

O chileno era diretor-executivo da Associación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET). De 2002 a 2006, foi vice-secretário de Telecomunicações do Chile.

