Pelo Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Ceará no Estádio Centenário

O Grêmio está pronto para encarar o Ceará nesta quarta-feira (9) no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Com a impossibilidade de realizar a partida na Arena em virtude do show da banda inglesa Iron Maiden que será realizado também nesta quarta, a partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro terá como sede a Serra Gaúcha.

O Grêmio ocupa a oitava colocação na tabela de classificação do Brasileiro, com 35 pontos. Com 12 pontos a menos, a equipe cearense luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Ceará é o 16º colocado.

O início da atividade da manhã de terça (8) transcorreu com portões fechados para a imprensa, que só teve acesso cerca de uma hora e meia após o início do treino. Como ocorre desde a semana passada, o zagueiro Pedro Geromel treina normalmente e deve ir a campo nesta quarta-feira. O atleta não atua desde a goleada sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, quando sofreu uma lesão muscular.

O lateral-direito Rafael Galhardo voltou a treinar normalmente e também é opção do treinador gremista. Os desfalques confirmados do técnico Renato Portaluppi ficam por conta dos três jogadores convocados para defender suas seleções nacionais: Matheus Henrique, Everton e Kannemann.

Após o treino recreativo, os atletas participaram de uma atividade de finalizações e bolas paradas.

Pepê

Pepê ganhará mais uma chance de mostrar seu futebol nesta quarta. A partida, sendo disputada longe de Porto Alegre, traz um ingrediente à parte para o jovem. Dos 9 gols anotados na temporada, 3 deles foram no estádio Centenário, palco da partida.

“Uma temporada muito boa para mim. Segundo ano no profissional e estar brigando na artilharia com grandes nomes como Everton e Luan é muito importante para mim. É um estádio (Centenário) que me dá bastante alegria. Espero continuar marcando gols”, disse o atacante.

Deixe seu comentário: