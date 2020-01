Mundo Pelo menos 35 pessoas morrem em tumulto no funeral do general iraniano morto pelos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

O corpo do militar foi levado a várias cidades do Irã nos últimos dias Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um tumulto durante o funeral do general Qassem Soleimani deixou pelo menos 35 mortos e 48 feridos na cidade de Kerman, no Irã, nesta terça-feira (07), segundo informações da TV estatal do país do Oriente Médio.

Ainda não há detalhes sobre o que causou a confusão, ocorrida em meio a um cortejo que reuniu milhares de pessoas na cidade natal do general. Imagens mostram pessoas caídas no chão, com os rostos cobertos, enquanto equipes de resgate tentavam reanimar outros feridos.

Devido à tragédia, o enterro do general, que acontecerá no Cemitério dos Mártires, foi adiado, conforme a agência ISNA.

Soleimani foi morto em um ataque dos EUA no aeroporto de Bagdá, no Iraque, na semana passada. Ele era uma das autoridades mais poderosas do Irã.

O seu corpo foi levado a várias cidades do Irã nos últimos dias, em um cortejo que atraiu multidões. O líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, chorou enquanto fazia orações em frente ao caixão.

