Política “Pense bem antes de ir a Fernando de Noronha”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Presidente afirma que turista "vai ser escalpelado" e que "não pode fazer isso, não pode fazer aquilo" Foto: Reprodução/Facebook Presidente afirma que turista "vai ser escalpelado" e que "não pode fazer isso, não pode fazer aquilo" (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse para o turista que “pense bem antes de ir a Fernando de Noronha”, durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook na quinta-feira (09). A chefe do Contur (Conselho de Turismo) da ilha, Dora Martins, afirmou, nesta sexta-feira (10), que o governante precisa “conhecer a realidade da ilha”.

“Você vai ser escalpelado em Fernando de Noronha. Vão tirar o teu escalpo em Fernando de Noronha. Toma cuidado, liga antes. É 200 ‘merreis’ para ir na praia, 200 reais para ir na praia. Não pode isso, não pode aquilo. É multa para tudo que é lado. Virou um paraíso para o pessoal que resolveu tomar para si Fernando de Noronha”, declarou Bolsonaro.

A taxa de R$ 222 é cobrada a turistas estrangeiros para ter acesso ao Parque Nacional Marinho, sob responsabilidade do ICMBio (Instituto Chico Mendes da Biodiversidade). Ela dá direito de visitar o local por dez dias. Em julho de 2019, o presidente já havia questionado o valor. Mesmo assim, o ingresso foi reajustado em novembro.

Os serviços turísticos do parque são terceirizados. A cobrança é feita por uma empresa concessionária, a Econoronha, que venceu uma licitação. Para turistas brasileiros, o valor é de R$ 111.

Na área do parque estão as praias mais badaladas do arquipélago, como Sancho, Leão, Sueste e Atalaia, que só podem ser visitadas após a compra do tíquete. O turista que não quiser pagar a taxa, pode visitar praias como a da Conceição, Cacimba do Padre e Boldró.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve na ilha para avaliar o contrato com a empresa concessionária dos serviços turístico em 2019, após as declarações do presidente sobre a taxa.

“Acredito que o presidente e os ministros precisam conhecer a realidade da ilha, tendo em vista que a realidade não é completamente essa [que eles acreditam]. Estamos na tentativa de conseguir chegar até essas autoridades ou que eles venham conversar com o trade [turístico] de Noronha [para entender a situação]”, disse a presidente do Contur.

O Conselho de Turismo de Noronha é formado por representantes de pousadas, empresas de receptivo, bares, restaurantes, associações de condutores de visitantes, taxistas, Conselho Distrital, entre outros.

