Perdidos na pista

A falta de normas para novas tecnologias tem prejudicado o setor de transportes coletivos. Mesmo com duas decisões judiciais federais proibindo interrupções no serviço, o Buser – empresa de fretamento coletivo de ônibus por aplicativo – ainda segue na mira dos fiscais da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). O app tem incomodado também as tradicionais viações que cobram caro por passagens interestaduais. Na última quarta, uma fiscal já conhecida dos motoristas determinou nova apreensão de veículo prestador do serviço no Rio de Janeiro. A justificativa foi a de que só poderia atuar como ônibus de turismo. Segundo o Buser, a decisão não tem respaldo legal.

Na pista

A ANTT informa que garante “o cumprimento das resoluções que normatizam o setor” e que não fiscaliza o app, e sim as empresas de ônibus que atendem ao serviço.

Enfim…

A Agência prepara um pacote de normas para os app. Diretores têm se reunido “para avaliar o impacto das novas tecnologias e como estas podem contribuir para melhorar a prestação de serviço”.

Resto$

Mesmo com caixa apertado, o governo começou a pagar, a granel, grandes contratos do governo Temer firmados entre ministérios e fornecedores. Inclusive os de mídia.

Cartas de Chico

Amigos de longa data, Lula da Silva e Chico Buarque têm trocado cartas. A mensageira é a jurista Carol Proner, namorada do cantor, que celebrou seus 75 em Paris.

Resistência

Continua a batalha entre ruralistas e indigenistas pelo direito às demarcações de reservas indígenas, enquanto o governo só assiste. A líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA), pediu ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a devolução para o Planalto da MP que devolve a demarcação de terras para as mãos do Ministério da Agricultura. A demarcação está com o Ministério da Justiça.

Memória ministerial 1

A ex-ministra da Cultura Ana de Hollanda conclui livro sobre a sua gestão na pasta (2011-12), no governo Dilma Rousseff. Vai revelar detalhes sobre o setor. Diz que o livro é direcionado a professores e estudantes universitários.

Memória ministerial 2

O ex-ministro da Ciência e Tecnologia Roberto Amaral escreve livro sobre o trabalho desenvolvido pela pasta desde sua criação, no governo José Sarney, com a gestão de Renato Archer, até sua extinção, pelo governo Michel Temer.

Em tempo

Roberto Amaral articula o movimento “Em defesa da razão”, com o apoio de cientistas, professores e estudantes. “As verbas de custeio para a manutenção dos laboratórios nas universidades e centros científicos terminam em julho, e até agora o governo Bolsonaro não disse como vai manter os projetos de pesquisa”, alerta.

Rio respira

A despeito do insaciável mercado por “espigões” no Rio de Janeiro, há pérolas seculares que resistiram. Agora, o histórico Solar dos Abacaxis, de 1843, no Cosme Velho, está à venda por R$ 4 milhões pela Sérgio Castro Imóveis.

Clima inadequado

Ativistas comemoram decisão da Justiça de Canindé (CE) de determinar a transferência de dois ursos do zoológico do município, que devem ser levados para o interior de São Paulo. O clima do sertão é inapropriado para os animais.

Festival da maldade

Mais de 2,3 milhões de pessoas já assinaram no Brasil petição eletrônica contra o Festival de Yulin, que começou sexta na China. O evento anual serve carne de cachorro como prato principal. Estima-se que cerca de 15 mil cães são mortos para este evento.

ESPLANADEIRA

# A Fundação Darcy Ribeiro vai promover, amanhã e terça, na UnB, seminário sobre o Memorial em homenagem ao antropólogo e ex-senador, que funciona dentro da Universidade. Um dos palestrantes é Cristian Breyner, subsecretário de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura do DF..

