Notas Mundo Perseguição contra os cristãos aumentou no Sul e Leste Asiáticos

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

A perseguição aos cristãos piorou no Sul e no Leste Asiático, mas “diminuiu consideravelmente” na Síria e no Iraque nos últimos dois anos, segundo a organização católica Ajuda à Igreja que Sofre (AED) em um relatório publicado nesta terça-feira (26). Fundada em 1947, no período soviético, a AED é uma fundação internacional de direito pontifício.

