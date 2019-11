Polícia Pés de maconha são apreendidos na Casa do Estudante da UFRGS

29 de novembro de 2019

A Polícia Civil informou, na manhã desta sexta-feira (29), que agentes do Denarc (Departamento de Investigações do Narcotráfico) apreenderam pés de maconha em um dos quartos da Casa do Estudante da UFRGS, no Centro de Porto Alegre.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados cinco pés da droga e uma porção prensada, além de dinheiro. Segundo o delegado Thiago Bennemann, o proprietário das plantas e da droga – um jovem de Roraima – foi preso.

A ação contou com a participação da Coordenadoria de Segurança da UFRGS, que acompanhou a diligência.

