Jovens (idade entre 15 e 29 anos) e pessoas com Ensino Médio incompleto formam os dois maiores contingentes de gaúchos que estavam desempregados ao final de 2018. Esse universo igualmente foi o que mais sofreu os efeitos da crise econômica que o país ingressou a partir de 2015. Essas são algumas das conclusões do estudo Panorama da desocupação no Rio Grande do Sul.

