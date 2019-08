Pesquisadores identificaram o fator que dispara o início da doença de Alzheimer

Quando estudei Medicina, há mais ou menos 50 anos, a explicação para a perda da memória e da razão nos idosos era chamada “arteriosclerose”, ou seja, considerada uma alteração circulatória.

Depois disso, a doença dos idosos descrita pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer em 1906 foi redescoberta e atribuída a depósitos proteicos fora e dentro dos neurônios, que interfeririam com o seu funcionamento.

As placas e novelos desses depósitos deviam-se a proteínas dos próprios neurônios (uma delas conhecida como beta-amiloide), anormalmente cortadas e acumuladas nas redondezas.

Na virada do século, o vilão mudou: em vez dos depósitos de grandes proteínas, seriam pequenos segmentos proteicos os responsáveis por atacar as sinapses e provocar os sintomas.

Os depósitos passaram a ser considerados até mesmo uma forma de defesa do sistema nervoso, que unia os segmentos em grandes moléculas para tirá-los da jogada e imobilizá-los.

Agora, nova reviravolta. Artigo publicado em junho na revista “Science” por um grupo multinacional de pesquisadores passou a atribuir a uma anômala constrição dos capilares cerebrais os primeiros sintomas da doença de Alzheimer.

Pelo menos o início da doença, então, seria determinado por uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, como nos tempos da arteriosclerose.

O grupo de pesquisa utilizou tecido humano obtido de neurocirurgias em pacientes com Alzheimer bem no início, operados por outras razões. Além disso, fez experimentos em roedores normais e em mutantes considerados modelos animais da doença.

Os resultados mostraram que os capilares dos cérebros com a doença começando apresentavam diâmetros anormalmente pequenos, e que isso ocorria nas proximidades das células contráteis da parede capilar, chamadas pericitos.

Além disso, os pesquisadores aplicaram os pequeninos beta-amiloides a fatias vivas de córtex cerebral obtidos de pacientes sem Alzheimer, e de roedores idem, e viram com seus próprios olhos a pronunciada constrição dos capilares. E como contraprova, identificaram as substâncias secretadas pelo tecido nervoso, comprovando que o efeito deixava de ocorrer com a aplicação simultânea de agentes bloqueadores específicos para essas substâncias.

A descoberta não exclui a ação patogênica dos pequenos segmentos de beta-amiloide sobre as sinapses, em fases ainda precoces da doença, nem a ocorrência dos depósitos fibrosos associados às fases mais avançadas. Na verdade, cria um quadro multifatorial para a demência dos idosos.

A grande virada do trabalho, caso os resultados sejam confirmados por outros pesquisadores, é ter identificado o fator disparador do início da doença de Alzheimer, o que em tese permitiria o desenvolvimento de medicamentos bloqueadores da excessiva constrição dos capilares cerebrais, com o objetivo de retardar ou quiçá impedir a progressão dos sintomas.

Esses resultados auspiciosos foram obtidos por um grupo universitário de pesquisa básica associado a equipes de cirurgiões baseadas em hospitais europeus. Fica mais do que evidente como é importante investir – e não demonizar – a ciência fundamental.

É virtuosa a concepção de que um país avança mais com investimentos capazes de fomentar um ambiente criativo reunindo os laboratórios das universidades, as equipes médicas dos hospitais, os técnicos das fábricas e das redes escolares, e as empresas de base tecnológica. Funciona como um verdadeiro ecossistema de geração de inovação.

Os países que não aderirem a esse caminho contemporâneo, perderão o bonde da história… (Roberto Lent – Professor titular da UFRJ e Pesquisador do Instituto D’Or)

