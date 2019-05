A capital uruguaia viveu na manhã desta quarta-feira (22) uma greve geral em apoio aos trabalhadores da empresa MontevideoGas, subsidiária da Petrobras no país. A greve envolve diversos setores. As escolas públicas de ensino médio, por exemplo, não tiveram aulas no período da manhã, retomando as atividades a partir das 13h. Também aderiram à greve trabalhadores de outras áreas.

