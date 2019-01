O ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão agora é réu em processo referente a desdobramento da Operação Lava-Jato no Estado. Ele foi preso em dezembro, na operação Boca de Lobo, da Polícia Federal, acusado de receber quase R$ 40 milhões em propinas de contratos do Governo do Rio. Além de Pezão, passaram à condição de réus outras 14 pessoas.