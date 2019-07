Equipes da Procuradoria-Geral do Município começam, na próxima segunda-feira (15), trabalho de checagem e complementação da documentação dos moradores do Loteamento Vila Topázio, na Vila Nova, para fins de regularização fundiária. De acordo com a procuradora Vanêsca Prestes, a expectativa é de que os moradores recebam os títulos de propriedade no primeiro semestre de 2020.

Deixe seu comentário: