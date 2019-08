Pizzaiolo da The Petit se classifica para campeonato mundial na Itália

O pizzaiolo taquarense Tales Secco foi o primeiro colocado em duas das quatro categorias em que competiu na primeira seletiva para o 29º Campionato Mondiale Della Pizza, garantindo sua participação no evento que acontece em abril de 2020, em Parma, na Itália. O resultado foi conquistado em sua primeira participação em um concurso do tipo.

Tales, que é pizzaiolo há sete anos e um dos sócios da pizzaria The Petit em Taquara, esteve na seletiva que aconteceu em São Paulo, reunindo competidores de todo o Brasil entre os dias 23 e 26 de junho, e superou seus concorrentes nas modalidades Pizza Napoletana e Pizza In Teglia (estilo de pizza feito com uma massa mais hidratada, assada em uma forma retangular e em um forno de lastro, normalmente utilizado para panificação). O pizzaiolo ainda participou nas categorias Pizza In Pala e Pizza Clássica.

“No momento da competição estava muito nervoso, mas acho que isso acabou contribuindo. Fiquei mais atento nos processos e no ponto da massa, que fiz várias opções, mas só finalizei a que achei que estava dentro dos padrões”, conta Tales Secco, que se surpreendeu com o resultado. “Sabia que tinha produzido pizzas boas, mas fiquei surpreso na hora do anúncio, agora é treinar muito e atingir a excelência na competição na Itália”, conclui.

Tales é sócio da The Petit de Taquara, filial da pizzaria que já existe há oito anos em Canela e acumula uma lista de prêmios e títulos. Um dos mais recentes foi a conquista do sétimo lugar na Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana, em Nápoles, na Itália, pelo pizzaiolo da casa Marcos Roberto de Oliveira.

O lugar de destaque no cenário mundial da pizza é resultado de muito trabalho, incentivo e estudo do sócio e fundador da The Petit, Peterson Secco, que é primo de Tales e também esteve em São Paulo participando desta etapa do campeonato. O jovem empreendedor acumula uma extensa lista de títulos em competições e recordes que inclui o maior tempo de pizza acrobática do Brasil.

Além da The Petit, Peterson ainda é sócio da Abbiamo Fatto Pizzaria Napoletana, que este ano recebeu o certificado oficial de “verdadeira pizza napoletana” concedido pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), e da recém inaugurada Donnadina Pizzeria, ao lado da Catedral de Pedra de Canela. Até o fim do ano, ele deve abrir as portas de mais um empreendimento na cidade serrana, desta vez na Estação Campos de Canella.

Os planos de ampliação dos negócios também prevê novidades na região do Vale do Paranhana. Tales e Peterson vão seguir a sociedade em uma nova pizzaria em Igrejinha ainda este ano.

Deixe seu comentário: