Planet Roots é atração na Terças Outside da DaDo Bier

Nesta próxima terça-feira (22) tem mais reggae music na DaDo Bier do Bourbon Country, na Capital. É a terceira edição do projeto Terças Outside, e desta vez, com a presença da banda Planet Roots e do Dj Guno Santos.

A Planet Roots mistura reggae, rock e ragga. Inspirada em Bob Marley, a banda tem dois cd’s autorais, além de diversas coletâneas regueira do Rio Grande do Sul. Os singles Porto de Raíz e Ela, levaram a banda ao palco do Planeta Atlântida e fizeram a trilha sonora de muitos verões no litoral gaúcho.

O Dj Guno Santos, também marca presença. Ele é idealizador do site rasta.com.br e apresentador no Programa Rasta Feeling. Guno já fez abertura de shows da Tribo de Jah, The Gladiators, The Congos, Almadjem, Don Carlos e Max Romeo.

Serviço /Terças Outside com Planet Roots e Dj Guno Santos/ terça-feira, 22 de Janeiro/ Dado Bier Bourbon Country – Av. Túlio de Rose, 80/ abertura do Pub, 19h30min. Ingressos: antecipados via Sympla – na hora 25,00 reais.

Deixe seu comentário: