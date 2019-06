Comentaristas e políticos árabes receberam com uma mistura de escárnio e irritação o plano econômico de U$S 50 bilhões (R$ 192 bilhões) do presidente norte-americano Donald Trump para o Oriente Médio. Alguns no Golfo, no entanto, disseram dito que ele merece uma chance. Árabes consideram que só eles precisam fazer concessões no plano de paz.

