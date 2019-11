A Polícia Civil apreendeu um arsenal de armas e munições dentro de uma casa, no bairro Jardim Santa Rosa II, em São José do Rio Preto (SP), na manhã desta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, uma das pistolas encontradas é uma Mauser, arma considerada rara por ter sido usada durante a 1ª Guerra Mundial pelo exército alemão.