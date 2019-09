Polícia Civil indicia 18 suspeitos de matar e traficar sob comando de detido no Presídio Central

A Polícia Civil enviou, nesta quarta-feira (25), um inquérito à Justiça indiciando 17 pessoas suspeitas de matar e traficar sob comando de Rainer Ernesto Borges, preso há quatro meses. O criminoso, detido no Presídio Central, também foi indiciado. Os suspeitos foram alvo de duas operações da Delegacia de Capturas do Departamento de Investigações Criminais (Deic) e estão sendo indiciados por tráfico de drogas e organização criminosa.

Rainer foi um dos foragidos mais procurados do Rio Grande do Sul por quase dez anos. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Arthur Raldi, Rainer foi localizado em maio deste ano em um sítio de Viamão e, então, levado à prisão. Menos de sete dias após a prisão, começaram a ser distribuídas ordens para comercialização de drogas, ameças, assassinatos e instruções aos gerentes do tráfico.

Conforme o delegado, além de Rainer, dois irmãos dele também estão no Presídio Central. Os três irmãos estão sendo investigados por liderarem uma facção que atua na zona sul da capital gaúcha. Conforme levantamentos da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a zona sul teve um crescimento de 62% de homicídios entre 2017 e 2018, e, segundo Raldi, esse aumento se deve à ação dos 18 suspeitos.

Ainda neste mês, no dia 13 (sexta-feira), a Polícia Civil deflagrou a Operação Conselheiro, com foco em combater uma organização criminal que atua dentro de presídios do Rio Grande do Sul. Em cumprimento de mandado, 12 pessoas foram presas. Além disso, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em Porto Alegre, Viamão e São Leopoldo. Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos.

Deixe seu comentário: