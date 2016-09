Polícia Civil investiga crime eleitoral no interior do Estado

A PC (Polícia Civil) do Norte do Estado realizou uma operação, nesta sexta-feira (30), para desbaratar um possível esquema de compra de votos mediante fornecimento de combustível.

Policiais da Delegacia de Polícia de Tapejara, com apoio das Delegacias de Sananduva, Ibiaçá, Sertão, Lagoa Vermelha e da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Passo Fundo realizaram buscas em cinco municípios da região, com intuito de apreender provas do delito.

Vários documentos foram apreendidos durante a ação. Segundo o delegado Venicios Demartini, os documentos serão avaliados para buscar a comprovação do crime eleitoral.

