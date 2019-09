A Polícia Civil prendeu, na noite desta sexta-feira (13), três homens e uma mulher por tráfico de drogas e associação ao tráfico no município de Novo Hamburgo. De acordo com autoridades, a ação é resultante de investigação realizada no combate ao tráfico de drogas na região metropolitana da capital.

Durante a ação, foram apreendidos 01 Kg de cocaína, cerca de R$7.000,00 em espécie, além de dois veículos. A prisão ocorreu no bairro Canudos, no momento da entrega da droga.

