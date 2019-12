Polícia Polícia Civil prende três em flagrante com um quilo de crack e apreende dois carros em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Os três indivíduos foram presos em flagrante com a droga e os veículos apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, através do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), prendeu nesta terça-feira (04), nos bairros Industrial e Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, três homens por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Conforme o delegado Siqueira, a equipe de investigação da 4ª DIN, após monitoramento de um veículo WV/GOL branco que faria uma entrega de droga, observaram que um segundo veículo, um Honda Civic prata, parou do outro lado da rua e desceram dois indivíduos, cumprimentaram um terceiro e entraram numa residência.

Após alguns minutos os dois indivíduos embarcaram novamente no Civic e deixaram o local, passando a serem acompanhados pelos agentes. A seguir, com apoio da Brigada Militar, foi realizada a abordagem e com eles localizado um tijolo de crack pesando aproximadamente 1 kg.

Após a prisão, os agentes retornaram até a residência e verificaram que o veículo Gol não se encontrava mais, sendo feito busca na região e, novamente com apoio da Brigada Militar, localizado o mesmo com o terceiro indivíduo que estava em frente a residência.

Os três indivíduos foram presos em flagrante com a droga e os veículos apreendidos. Ressalta-se que o veículo WV/GOL possuía um compartimento oculto com acesso pelas saídas de ar que era utilizado para ocultar entorpecentes. A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do Estado em áreas conflagradas em razão do tráfico de drogas.

