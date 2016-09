Candidato a prefeito de Campo Bom sofre tentativa de homicídio

Um candidato à prefeitura de Campo Bom sofreu um atentado noite desse domingo (18). Francisco dos Santos (PMDB) relatou à polícia que um homem encapuzado o abordou quando estava chegando em casa, no Centro da cidade.

O criminoso chegou a atirar duas vezes contra o candidato, mas a arma falhou. Santos disse que, nesse momento, fugiu para dentro de sua residência. E o homem atirou mais duas vezes e colocou fogo no veículo de Santos antes de fugir.

O delegado Clóvis Nei da Silva, titular da Delegacia de Campo Bom, afirma que as investigações são recentes, por isso ainda não se sabe a motivação do crime, mas imagens de câmeras de segurança da casa do candidato devem auxiliar na identificação do suspeito.

