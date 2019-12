Notas Mundo Polícia da Índia mata 4 suspeitos de estupro e assassinato

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

A polícia da Índia matou a tiros quatro homens suspeitos de estuprar e assassinar uma veterinária de 27 anos perto da cidade de Hyderabad, e foi aplaudida por familiares da vítima e cidadãos. Os homens haviam sido postos sob custódia policial e foram baleados perto do cenário do crime, onde tentaram tomar as armas de policiais que os acompanhavam em uma reconstituição do crime.

