Polícia de Canoas estoura desmanche no interior do município de Gravataí

Um desmanche de veículos foi descoberto pela polícia, na noite dessa segunda-feira (26), em um sítio no interior do município de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. No local estavam uma caminhonete roubada na última quarta-feira no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e dois automóveis desmanchados, além de motores e peças.

Segundo o delegado Thiago Bennemann Gonçalves, os agentes da Delegacia de Furtos, Roubos e Receptação de Veículos de Canoas prenderam uma pessoa, e um adolescente foi apreendido pela prática de receptação e adulteração de sinal identificador de automóvel.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Gravataí onde foram autuados e encaminhados ao sistema prisional.

Informações e denúncias podem ser passadas pelo whats ou telegram (51) 8418-7814.

