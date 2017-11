Polícia encontra depósito de ecstasy na Zona Sul de Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) apreenderam nesta quinta-feira (09) 600 comprimidos de ecstasy no bairro Belém Velho, na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo o delegado Rafael Pereira, um imóvel era utilizado para depósito da droga.

Também foram encontrados dois quilos de maconha, 4 mil embalagens para cocaína, munições e selos para marcar drogas, além de uma camisa similar às utilizadas pela Polícia Civil. Um foragido da Justiça foi preso.

O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza destaca que “foi uma apreensão considerável de drogas sintéticas que abasteceriam festas eletrônicas na Capital. As embalagens demonstram a utilização do local como depósito e um certo grau de organização com os selos de uma provável marca apreendidos”.

