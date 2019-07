Polícia encontra dois homens mortos em posto de combustível de Estrela

O vigilante de um posto de combustível e um homem de 30 anos foram encontrados mortos na rua Octavio M Goergen, no Bairro das Indústrias, em Estrela. De acordo com a ocorrência, os dois teriam entrado em confronto no local e, após executar Ezequiel Sulzbach da Silva com seis tiros, Carlos Eduardo Silvera, de 38 anos, suspeito de ter realizado os disparos, cometeu suicídio em uma garagem do posto de combustível.

Ezequiel foi encontrado já sem vida em uma Peugeot 206, com placas de Estrela. No carro, também foi encontrado um revólver taurus, calibre 38, com seis cartuchos intactos, um jet loader com munições, drogas e uma balança de precisão. Junto ao corpo da segunda vítima, estava um revólver taurus, calibre 38, com três cartuchos intactos e dois percutidos. O caso será investigado pela polícia.