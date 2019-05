Equipes da Policia Federal, com o auxílio de fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações, deflagraram, nesta quinta (30), a Operação Nove Estações, com o objetivo de tirar de funcionamento diversas rádios piratas na região do Parque Estadual da Cantareira, em São Paulo. Equipamentos transmissores de diversas estações ilegais que se encontravam escondidos na mata foram apreendidos.

