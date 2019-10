Polícia prende idoso de 73 anos que tentou matar a ex-mulher com um espeto de churrasco em Viamão

A Polícia Civil prendeu, na noite de quarta-feira (23), um idoso de 73 anos que tentou matar a ex-mulher com um espeto de churrasco em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O criminoso foi capturado no Centro de Viamão.

“O agressor desferiu golpes contra a vítima com um espeto de churrasco, atingindo a cabeça e perfurando o pescoço. A vítima foi socorrida pelo Samu e Brigada Militar, tendo a Polícia Civil iniciado imediatamente as buscas no sentido de localizar o autor”, disse a delegada Jeiselaure de Souza. A tentativa de feminicídio ocorreu no bairro Valença, na noite de terça-feira (22).

A vítima, de 44 anos, registrou uma ocorrência policial no dia 10, informando que teve uma relação de 13 anos com o criminoso, mas que eles estavam separados, de fato, havia quatro anos, embora vivessem na mesma residência. A mulher está hospitalizada, mas não corre risco de morte.

“Ela disse que a convivência havia se tornado insuportável em razão da violência psicológica, ofensas e humilhações diárias que vinha sofrendo” , revelou a delegada. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (24).