Polícia prende no litoral gaúcho criminoso acusado de quatro estupros e oito sequestros

A Polícia Civil prendeu na tarde de terça-feira (15), em Pinhal, no Litoral Norte gaúcho, um homem acusado de quatro estupros e oito sequestros com roubo e extorsão. O indivíduo, de 51 anos, estava com a prisão preventiva decretada desde o dia 12 de outubro.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (16) pela Polícia Civil. Segundo a delegada Tatiana Barreira Bastos, o bandido agia sempre da mesma forma, abordando mulheres com o uso de arma de fogo, todas com idades entre 20 e 47 anos, geralmente em estacionamentos de supermercados ou hospitais em Porto Alegre.

“Após a abordagem, o agressor entrava no veículo das vítimas, sentava-se no banco traseiro ou no banco do carona e as obrigava a conduzirem seu próprio veículo até uma agência bancária ou caixas de autoatendimento para sacarem dinheiro. Depois, as levava até locais ermos, onde eram estupradas”, disse a delegada.

A operação que resultou na prisão do estuprador contou com o apoio da Brigada Militar.

Deixe seu comentário: