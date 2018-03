Polícia prende o homem que esfaqueou uma mulher dentro da loja de conveniência de um posto de combustíveis em Porto Alegre

Agentes da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa prenderam, na quinta-feira (22), um homem de 31 anos que esfaqueou pelas costas uma mulher de 47 anos na loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na avenida Ipiranga, em Porto Alegre.

Segundo a delegada Roberta Bertoldo, na semana passada a mulher estava no local para realizar uma compra, quando, de repente, o suspeito entrou no estabelecimento e desferiu um golpe na altura da coluna cervical da vítima, fugindo em seguida. Câmeras de segurança flagraram a cena.

A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave ao hospital, onde passou por uma cirurgia. Ela segue hospitalizada. Após a coleta de depoimentos, constatou-se que o homem estaria em surto, pois, segundo informações da família, foi diagnosticado com esquizofrenia e, em um rompante, pegou uma faca e aleatoriamente escolheu alguém para atacar.

Com a divulgação do fato e, especialmente das imagens da ação criminosa, a população prestou inúmeras denúncias ao Departamento de Homicídios. Em seu interrogatório, o preso alegou que no dia do fato ingeriu bebida alcoólica e, em uma discussão com alguns rapazes, foi agredido. Ao retornar para a sua casa, passou a ouvir vozes e, por isso, ficou bastante perturbado. Então, pegou uma faca de serrinha e entrou no posto de combustíveis onde agrediu a mulher, conforme a delegada.

O agressor já tem antecedentes criminais e seria usuário de drogas. O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Paulo Grillo, e o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Gabriel Bicca, destacaram a rápida apuração do fato, que causou grande repercussão social, bem como a importância da participação da comunidade no fornecimento de informações que foram decisivas na localização do autor do crime.

