Brasil Polícia prende quatro integrantes de brigada suspeitos de incêndio criminoso no Pará

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Incêndio em Alter do Chão Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quatro integrantes da Brigada de Incêndio de Alter do Chão, no Pará, foram presos, na manhã desta terça-feira (26), por suspeita de incêndio criminoso na APA (Área de Proteção Ambiental).

As prisões ocorreram durante uma operação da Polícia Civil chamada Fogo do Sairé para desarticular o grupo que ateou fogo no local em setembro. A polícia também cumpriu sete mandados de busca e apreensão.

Foram dois meses de investigação com a coleta de indícios que apontaram para o possível envolvimento de ONGs, entre elas a Brigada de Incêndio de Alter do Chão, em queimadas. A operação foi comandada pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Santarém e pelo Núcleo de Apoio à Investigação.

As chamas que atingiram a APA Alter do Chão começaram no dia 14 de setembro e afetaram grande área da mata nativa. Já no dia 15 de setembro, os brigadistas suspeitos do crime iniciaram o combate ao fogo, que naquele momento tinha três grandes focos. O Corpo de Bombeiros e o Exército Brasileiro também foram acionados.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário