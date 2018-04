Polícia recupera 15 espadas furtadas de uma loja maçônica no Centro de Porto Alegre

A Polícia Civil recuperou, na segunda-feira (02), 15 espadas furtadas de uma loja maçônica no Centro de Porto Alegre. Os objetos, de diversos tamanhos, foram encontrados embaixo do viaduto da avenida Borges de Medeiros. O furto ocorreu no domingo de Páscoa (01).

“De acordo com as câmeras de vigilância e outros indícios, os suspeitos escalaram um prédio vizinho e entraram pela janela da secretaria da loja maçônica. Dentro do local, eles acessaram os templos maçônicos e de lá furtaram espadas e castiçais”, afirmou o delegado Paulo Cesar Jardim.

O delegado disse que os ladrões foram identificados, mas como não configurava mais situação de flagrância, foi pedida a prisão preventiva dos indivíduos pelo crime de furto qualificado. “As diligências seguem em andamento a fim de recuperar quatro espadas e um castiçal, que ainda não foram encontrados”, completou Jardim.

