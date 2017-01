A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta terça-feira (25), 20 quilos de cocaína na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A droga era transportada em um Cruze com placas de Parobé, no Vale do Paranhana.

A cocaína, que estava dividida em 20 tabletes, é procedente do Paraguai. O motorista do veículo, de 40 anos, foi preso. Segundo a PRF, a droga seria transportada para a Região Metropolitana de Porto Alegre.

