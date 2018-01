Polícia Rodoviária Federal apreende 50 mil dólares sem origem comprovada em Santana do Livramento

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na sexta-feira (26), cerca de 50 mil dólares sem origem comprovada na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Durante fiscalização, os policiais abordaram uma caminhonete Hilux com placas do município. Ao vistoriarem o interior do veículo, encontraram o dinheiro escondido embaixo do banco do passageiro.

O motorista, de 41 anos, não comprovou a origem da quantia, que equivale a aproximadamente R$ 160 mil. O homem foi detido.

