Homens fortemente armados cercaram as forças de segurança e aterrorizaram a população da cidade de Culiacán, no México, na quinta (17), até que o governo concordasse em soltar Ovidio Guzman, um dos filhos do traficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ao mesmo tempo, 56 presos se rebelaram e fugiram de uma cadeia da cidade. Oito pessoas morreram durante as ações.