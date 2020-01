O crime ocorreu no bairro Sarandi. (Foto: Divulgação)

O assalto ocorreu no bairro Jardim Algarve

Criminosos balearam um policial militar da reserva durante um assalto no bairro Jardim Algarve, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no início da manhã desta quarta-feira (08).

A vítima foi abordada por dois bandidos na frente da sua residência, de acordo com a BM (Brigada Militar). Os ladrões roubaram o carro e uma arma do policial, que foi alvejado no abdômen e está hospitalizado. O seu estado de saúde é regular.

O veículo roubado – uma Spin – foi localizado ainda na manhã desta quarta no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Os bandidos incendiaram o carro para não deixar vestígios, conforme a BM. A polícia procura os criminosos.