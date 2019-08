Policial é baleada na cabeça em tentativa de assalto em Pelotas

Nesta quinta-feira, uma Policial Civil, identificada como Cristiane Gonçalves Lucas, foi baleado quando trafegava com a família na BR-116, em Pelotas, no sul do Estado. De acordo com informações da Brigada Militar, a policial Cristina Gonçalves Lucas e o marido dela, o soldado do 6º BMP Marcio Lucas Severo, seguiam em direção a Rio Grande, quando foram abordados, por volta da 1h. O carro em que eles estavam, e que era conduzido pelo soldado, foi fechado por um Fiesta de cor prata, com placas de Canguçu. O veículo consta como roubado no sistema da polícia.

Um homem teria saído do veículo e disparado contra o carro dos policiais. O soldado não se feriu. A esposa dele foi atingida na cabeça.

O delegado Rafael Lopes, responsável pelas investigações, afirmou que a principal hipótese para o crime é roubo. Segundo Lopes, o veículo era conduzido pelo marido de Cristiane, mas nenhum dos dois teria sacado suas armas para reagir ao assalto. A policial foi levada para o Pronto Socorro de Pelotas em estado grave.

