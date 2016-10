Policial militar morre durante assalto em agência de Erval Grande, no Norte do Estado

Um policial militar foi morto na madrugada deste sábado (29) durante um assalto a uma agência do Banrisul em Erval Grande, no Norte do Estado. Criminosos usando fuzis explodiram caixas eletrônicos do banco e acabaram sendo surpreendidos por uma viatura da Brigada Militar. Houve tiroteio e o sargento acabou sendo atingido. Os assaltantes fugiram em uma S-10 de cor branca levando as pistolas dos brigadianos. A agência ficou totalmente destruída e o teto e as paredes desabaram. Ainda não há informações sobre a quantia de dinheiro levada pelos bandidos.

Comentários