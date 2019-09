Um policial que prendeu duas crianças de seis anos no Estado norte-americano da Flórida foi suspenso e o incidente será investigado, informaram as autoridades nesta segunda-feira (23). De acordo com o departamento de polícia da cidade de Orlando, o policial da reserva Dennis Turner deteve na quinta-feira (19) passada duas crianças. Turner foi suspenso imediatamente após o incidente.